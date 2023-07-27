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Gram altın bugün kaç TL? 27 Temmuz Perşembe altın fiyatları

‘Gram altın ne kadar oldu, kaç TL?’ sorusu dün FED’in açıkladığı faiz kararı sonrasında altın yatırımcılarının merak ettiği sorular arasında yer aldı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki altın ne kadar oldu, kaç TL? Ons altın ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz Perşembe gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları.

10:53 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
27 Temmuz Perşembe gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

27 Temmuz Perşembe gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı. 26 Temmuz Çarşamba günü gram altın ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamlamıştı. Peki, gram altın bugün kaç TL? İşte detaylar.

ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

27 TEMMUZ PERŞEMBE GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde
1.714 lira
dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda
çeyrek altın 2.820 lira
,
Cumhuriyet altını
da
11.370
liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla
1.980 dolar
dan işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Banka'nın her ne kadar faiz artışlarına kapıyı açık bıraksa da "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.




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36 dakika önce
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