ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona ermişti. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kalmıştı. FED faiz kararına göre altın fiyatları başta olmak üzere dolar kuru ve euronun ne yönde şekilleneceği merak ediliyor. Peki FED faiz indirimi ne anlama gelir? FED faiz indirirse dolar ve altın ne olur? Merkez Bankası faizi serbest bırakırsa dolar kurunda, altın fiyatlarında durum ne olur?