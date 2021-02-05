Altın yorumları: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Gram altında düşüş sürerken analistler altın fiyatlarını yorumladı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 410,4 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşle 408,8 lirayla 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 411,8 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, dolar kurundaki düşüşe paralel yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 410,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını da 2.731 liradan satılıyor.

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,2 değer kaybederek 1 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.785,1 doları görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.799 dolar seviyesinden alıcı buluyor.





ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

ALTIN YORUMLARI: 1770 DOLAR DESTEK



Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

YORUM: ALTIN 1.100 LİRA OLABİLİR

2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır.

Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir.

Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.

EMTİA FİYATLARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC ) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,

- altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,

- gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,

- bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,

- paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.

GIDA FİYATLARI DA YÜKSELDİ



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Aralık ayındaki 108.6 düzeyinden, Ocak ayında 113.3'e yükseldi.

FAO hububat fiyatları endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı.

Analistlere göre, fiyatlardaki yükselişte Çin'in artan ithalatına karşılık, ABD'deki üretimin azalması etkili oldu



