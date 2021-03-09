Altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor: 1740 dolar direnç

Gram altın düşüyor. Analistler bu altındaki bu düşüşü nasıl yorumluyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 418,3 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 419,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 418,3 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2'lik kayıpla günü 1.681 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,8 artışla 1.693 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Gram altın düşüyor.

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

REKLAM

Analistler, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketinin enflasyona yol açacağı endişelerini ortadan kaldıran açıklamalarının, tahvil faizlerinin yüzde 1,60 sınırının altına inmesini, ons altın üzerindeki baskının ise azalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 doların aşılması halinde ise 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN YORUMLARI: 1740 DOLAR DİRENÇ

Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

REKLAM

Altın yorumları: çeyrek altın 1100 lirayı görebilir.

ALTIN YORUM: ALTIN 1.100 LİRA OLABİLİR

2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır.

Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir.

Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”

REKLAM

FOTOĞRAF 8 Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti... Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar... 3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi. Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır... Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir... Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.” Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir 2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



