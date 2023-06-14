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Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları adeta baş döndürüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı dünkü rekor seviyelere yakın seyrediyor. Gram altın anlık fiyatı 1.481,21 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa canlı cumhuriyet altışı alış 9.560,00 TL, satış fiyatı 9.780,00 TL seviyelerinde. Ons altın şu dakikalarda yükselerek 1.947,12 dolardan işlem görüyor. Peki altın yükselir mi düşer mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte analistlerin altın yorumu.

09:20 . 14/06/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları

Anlık altın fiyatları

Haftaya hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında yön önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillenecek. Fed'in 14 Haziran'da sona erecek FOMC toplantısında faizi sabit tutacağı beklentileri bu sabah ons altına destek veriyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.480,94 TL

Gram altın satış: 1.481,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.412,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.457,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.825,00 TL

Yarım altın satış: 4.912,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.562,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 9.780,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.571,94 TL

Tam altın satış: 9.767,42 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 1.351,40 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı 1.368,73 TL

Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

Altın piyasalarının nabzını tutan Kitco News 21 Wall Street analistinin katılımı ile altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, analistlerin yüzde 43’ü altında yukarı yönlü hareket bekliyor. Kitco News Altın Anketi’ni aktaran Kripto Coin’de şu ifadeler kullanıldı.

Aynı zamanda, iki analist, yani yüzde 10 gelecek hafta için düşüş eğilimi gösterdi. Diğer yandan, on analist yani yüzde 48; fiyatların yatay seyredeceğini düşünmekte. Bu arada, online anketlerde 692 oy kullanıldı. Katılımcıların 435’i ya da yüzde 63’ü altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünmekte. Diğer 159 kişi, yani yüzde 23’lük bir kesim fiyatların düşeceğini söylüyor. Son olarak, 98 kişi ya da yüzde 14’lük bir kesim yakın vadede nötr kalacağını belirtti.

Ons altın ne kadar olur?

Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş'in yorumladı. İslam Memiş'in yorumları şu şekilde: “Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve motorinde indirim- zam oranı
Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve motorinde indirim- zam oranı

Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurunda 28 Mayıs seçiminden beri başlayan yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 74 dolara çıktı. Son olarak 9 Haziran Cuma günü benzine 2,35 TL ve mazota 1,25 lira çifte zam gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, benzin ve mazota indirim veya zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Haziran 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları.

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