Haftaya hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında yön önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillenecek. Fed'in 14 Haziran'da sona erecek FOMC toplantısında faizi sabit tutacağı beklentileri bu sabah ons altına destek veriyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.480,94 TL

Gram altın satış: 1.481,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.412,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.457,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.825,00 TL

Yarım altın satış: 4.912,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.562,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 9.780,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.571,94 TL

Tam altın satış: 9.767,42 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 1.351,40 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı 1.368,73 TL

Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

Altın piyasalarının nabzını tutan Kitco News 21 Wall Street analistinin katılımı ile altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, analistlerin yüzde 43’ü altında yukarı yönlü hareket bekliyor. Kitco News Altın Anketi’ni aktaran Kripto Coin’de şu ifadeler kullanıldı.

Aynı zamanda, iki analist, yani yüzde 10 gelecek hafta için düşüş eğilimi gösterdi. Diğer yandan, on analist yani yüzde 48; fiyatların yatay seyredeceğini düşünmekte. Bu arada, online anketlerde 692 oy kullanıldı. Katılımcıların 435’i ya da yüzde 63’ü altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünmekte. Diğer 159 kişi, yani yüzde 23’lük bir kesim fiyatların düşeceğini söylüyor. Son olarak, 98 kişi ya da yüzde 14’lük bir kesim yakın vadede nötr kalacağını belirtti.

Ons altın ne kadar olur?

Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş'in yorumladı. İslam Memiş'in yorumları şu şekilde: “Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?