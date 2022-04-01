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Özgün Amasya İmsakiye 2022 Amasya İftar Vakti - Amasya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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Amasya İmsakiye: 2022 Amasya İftar Vakti - Amasya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Amasya sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Amasya'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Amasya imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Amasya iftar vakti, Amasya Sahur vaktini de içeren Amasya 2022 imsakiyesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya İmsakiye: 2022 Amasya İftar Vakti - Amasya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​Amasya İmsakiye: 2022 Amasya İftar Vakti - Amasya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Amasya'da ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 Amasya İmsakiyesi

2022 Amasya İmsakiye
2022 Amasya İmsakiye

2022 Amasya Sahur Vakitleri

Amasya sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Amasya sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Amasya Sahur Vakti

2022 Amasya İftar Vakitleri

Amasya iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Amasya iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Amasya İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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