Amasya İmsakiye: 2022 Amasya İftar Vakti - Amasya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Amasya sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Amasya'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Amasya imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Amasya iftar vakti, Amasya Sahur vaktini de içeren Amasya 2022 imsakiyesi...

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