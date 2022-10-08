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Ampute Futbol Dünya Kupası: Türkiye 1-0 Özbekistan özet

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Vodafone Park’ta oynanan maçta millilerimiz 1.dakikada attığı golle maçı galip gelmesini bildi. Ampute Futbol Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ampute Futbol Dünya Kupası Yarı Final karşılaşması Türkiye - Özbekistan maçının özeti haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ampute Futbol Dünya Kupası: Türkiye 1-0 Özbekistan özet
Ampute milli takımı

Vodafone Park'ta yapılan Özbekistan maçı sonrası açıklamada bulunan Çakmak, çok güzel bir müsabaka olduğunu ve güzel bir dünya şampiyonası deneyimi yaşadıklarını belirterek, "Sakın, 'biz Katar'da yokuz' demeyin. O coşkuyu, o heyecanı, Türk milletine yaşatıyoruz. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu yöneticileri var burada, beraberiz, mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN ÖZET

11 yaşında futbol tarihine geçecek
FOTOĞRAF 5
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Türkiye Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı'nın 11 yaşındaki oyuncusu Muhittin Kurt, kedinden 20 yaş büyüklerle sahaya çıkarak ligin yaşı en küçük futbolcusu oldu.
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11 yaşında futbol tarihine geçecek
11 yaşında futbol tarihine geçecek
11 yaşında futbol tarihine geçecek
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

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