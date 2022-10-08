Ampute Futbol Dünya Kupası: Türkiye 1-0 Özbekistan özet

Vodafone Park'ta yapılan Özbekistan maçı sonrası açıklamada bulunan Çakmak, çok güzel bir müsabaka olduğunu ve güzel bir dünya şampiyonası deneyimi yaşadıklarını belirterek, "Sakın, 'biz Katar'da yokuz' demeyin. O coşkuyu, o heyecanı, Türk milletine yaşatıyoruz. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu yöneticileri var burada, beraberiz, mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN ÖZET