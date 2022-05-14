Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ne zamana ertelendi? Karşıyaka Kulübünün yaptığı açıklamaya göre Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son karşılaşması ertelendi. Peki, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ne zamana ertelendi? İşte, haberin detayları.

Abone Ol