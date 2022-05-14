Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ne zamana ertelendi?

Karşıyaka Kulübünün yapmış olduğu duyuruya göre, iki takım arasındaki serinin son maçı Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final mücadelesinin ardından oynanacak.
ANADOLU EFES-PINAR KARŞIYAKA SERİSİNİN SON MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Normal takvime göre yarın oynanması planlanan serinin 3. maçı Anadolu Efes'in 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları nedeniyle ertelendi.
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka serisinde yarı finale çıkacak ekibin belli olacağı son karşılaşma 21 Mayıs’tan sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.
Anadolu Efes'in İstanbul'daki ilk maçı 90-66 kazanarak öne geçtiği seride Pınar Karşıyaka evindeki karşılaşmayı 79-73 kazanarak seride 1-1 eşitliği sağladı.
Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale yükselecek.