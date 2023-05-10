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Ankara Çubuk 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Çubuk Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Çubuk seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

17:58 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çubuk seçim sonuçları

Çubuk seçim sonuçları

Ankara Çubuk Seçim Sonuçları, yenisafak.com Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara Çubuk
, sandık sandık anlık bilgilerle Yenişafak 2023
sayfasında olacak.

Ankara Çubuk Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Çubuk Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü seçmenler 81 ilde kurulan sandıklarda oy kullanacak. Çubuk Seçim Sonuçları da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kapsamında belirleyici olacak. İşte Ankara Çubuk ilçesi seçim sonuç sayfası.


Seçim Yasakları Neler?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ankara Çubuk Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın kuzeyinde yer alan Çubuk ilçesi, başkentin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi Hititlere kadar uzanan ilçenin adı, Çubuk Nehri'nden gelmektedir. Coğrafi olarak ilçe, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır ve yüzölçümü 1.570 km²'dir.

Çubuk ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça zengindir. İlçenin tarihi, Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok uygarlık tarafından etkilenmiştir. Ayrıca, Türklerin Anadolu'ya girişi sırasında da Çubuk, önemli bir durak noktası olarak kullanılmıştır.

Çubuk ilçesi, Ankara'nın 25 ilçesi arasında yer almaktadır ve 2021 yılı verilerine göre nüfusu 66.243'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür ve kilometrekare başına sadece 42 kişi düşmektedir. İlçenin nüfus yapısı genel olarak gençtir ve tarım sektörü ilçenin en önemli geçim kaynağıdır.

Çubuk ilçesi, aynı zamanda başkentin su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedir. Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Gölbaşı'ndaki Elmadağ'da bulunan barajdan Çubuk Nehri üzerinden getirilen su, Çubuk ilçesi sınırları içinden geçerek başkente ulaşmaktadır.



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