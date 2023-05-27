Ankara Çubuk seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Çubuk cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Çubuk seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Çubuk seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Çubuk Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Çubuk Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın kuzeyinde yer alan Çubuk ilçesi, başkentin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi Hititlere kadar uzanan ilçenin adı, Çubuk Nehri'nden gelmektedir. Coğrafi olarak ilçe, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır ve yüzölçümü 1.570 km²'dir.

Çubuk ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça zengindir. İlçenin tarihi, Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok uygarlık tarafından etkilenmiştir. Ayrıca, Türklerin Anadolu'ya girişi sırasında da Çubuk, önemli bir durak noktası olarak kullanılmıştır.

Çubuk ilçesi, Ankara'nın 25 ilçesi arasında yer almaktadır ve 2021 yılı verilerine göre nüfusu 66.243'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür ve kilometrekare başına sadece 42 kişi düşmektedir. İlçenin nüfus yapısı genel olarak gençtir ve tarım sektörü ilçenin en önemli geçim kaynağıdır.

Çubuk ilçesi, aynı zamanda başkentin su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedir. Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Gölbaşı'ndaki Elmadağ'da bulunan barajdan Çubuk Nehri üzerinden getirilen su, Çubuk ilçesi sınırları içinden geçerek başkente ulaşmaktadır.



