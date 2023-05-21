Ankara Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları
Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
Ankara 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Ankara 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 47.3 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Ankara’da aldığı oy oranı ise % 6.4 oldu.
14 Mayıs Ankara milletvekili seçim sonuçları
Ankara 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 32.5’ini alırken CHP % 30.6 oranında oya sahip oldu. Ankara’da İYİ Parti % 12.8, MHP % 10.2, Zafer Parisi % 3.3, Yeşil Sol Parti % 3.1, Yeniden Refah Partisi % 2.7 oranında oy aldı.
Ankara’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
ANKARA 1. BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ
JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ
MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ
ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ
GAMZE TAŞÇIER / CHP
DENİZ DEMİR / CHP
ONUR KONURALP / CHP
SADULLAH ERGİN / CHP
MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP
ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP
MEVLÜT KARAKAYA / MHP
KORAY AYDIN / İYİ PARTİ
AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ
VEDAT BİLGİN / AK PARTİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ
ORHAN YEGİN / AK PARTİ
ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ
OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ
KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ
MURAT EMİR / CHP
İDRİS ŞAHİN / CHP
SEMRA DİNÇER / CHP
SADİR DURMAZ / MHP
ADNAN BEKER / İYİ PARTİ
FUAT OKTAY / AK PARTİ
LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ
ÖMER İLERİ / AK PARTİ
ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ
AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ
TEKİN BİNGÖL / CHP
UMUT AKDOĞAN / CHP
MESUT DOĞAN / CHP
AYLİN YAMAN / CHP
YAŞAR YILDIRIM / MHP
YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ
KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.