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Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak?

Başkent EDAŞ 17 Eylül Salı günü Ankara’da çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi gerçekleştirecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye ve kesinti programına ulaşmak için haberimiz üzerinden sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz. Peki elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

11:20 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:20 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Ankara’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (
BAŞKENTEDAŞ
) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

#EDAŞ
#Başkent EDAŞ
#Ankara elektrik kesintisi
36 dakika önce
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15 Temmuz
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Kudüs: Bir şehrin hikayesi
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Ramazan
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