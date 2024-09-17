Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Ankara’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (
BAŞKENTEDAŞ
) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
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36 dakika önce