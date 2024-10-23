İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahallelerle ilgili açıklamalar yaptı. İSKİ, su kesintilerinin meydana geleceği bölgeleri ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceğini öğrenebilmeniz için bir sorgulama ekranı sunmaktadır. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında planlı bakım, onarım ve arıza gibi nedenlerden dolayı bazı bölgelerde su kesintileri yaşanabilir. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 23 Ekim İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama sayfası...