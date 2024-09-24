Başkent EDAŞ 24 Eylül Salı günü Ankara’da çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi gerçekleştirecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye ve kesinti programına ulaşmak için haberimiz üzerinden sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz. Peki elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.
Ankara’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.