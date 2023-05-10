Ankara Elmadağ seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimler ile belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Ankara Elmadağ İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Elmadağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Ankara Elmadağ seçim sonuçları yenisafak.com seçim sayfasında anbean yayınlanacak.

Seçim Yasakları Neler?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ankara Elmadağ Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Elmadağ, merkezi Türkiye'de yer alan Ankara ilinin batısında bulunur. Ankara'ya 28 kilometre uzaklıktaki ilçe, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

Elmadağ ilçesi tarihi açıdan oldukça zengindir. Hititler, Frigyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle ilçede birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Bunlar arasında Gordion Antik Kenti, Midas Anıtı, Gümüşkaya Höyüğü, Çamlıdere Kaleleri ve Sarıyar Barajı Tarihi köprüsü yer almaktadır.

Elmadağ ilçesi, doğal güzellikleri ile de dikkat çeker. İlçe, Orta Anadolu bölgesinin karakteristik özelliklerini taşıyan bir dağlık arazi üzerine kuruludur. Bu nedenle, Elmadağ doğal bir turizm merkezi olarak öne çıkar. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında ise Karagöl, Elmadağ Mesire Alanı ve Kızılcahamam'da yer alan termal kaynaklar yer almaktadır.

Elmadağ ilçesi, Ankara'nın batısında yer alır ve 778 kilometrekarelik bir alana sahiptir. İlçenin rakımı 1210 metredir. Çevresinde Pursaklar, Ayaş, Güdül, Nallıhan, Çubuk ve Kalecik ilçeleri yer alır. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 24.155'tir.

Elmadağ ilçesi, tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemlidir. İlçenin toprakları, özellikle buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetişmesi için oldukça uygun bir ortam sağlar. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yaygın olarak yapılmaktadır.







