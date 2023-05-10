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Ankara Güdül seçim sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Güdül Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Güdül seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

22:31 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güdül seçim sonuçları

Güdül seçim sonuçları

Ankara Güdül 2023
sonuçları ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri partilerin oy oranları heyecanla bekleniyor. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Bu kapsamda Ankara Güdül milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı seçiminde etkili olacak. İşte 2023 Ankara Güdül
ve oy oranları...

Ankara Güdül Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Ankara Güdül seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Ankara Güdül Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.


Seçim Günü Hangi Mekanlar Kapalı Olacak?

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek veriliyor olacak.

Ankara Güdül Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Güdül, kuzeybatı Ankara'da yer almaktadır. İlçe, 1175 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır ve Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir. Güdül, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir yerdir.

Tarihi olarak Güdül, Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin ismi, Bizans döneminde "Güdüllü" olarak anılıyordu. Güdül, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kaza merkezi olarak hizmet vermiştir.

Güdül, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile ünlüdür. İlçenin doğal güzellikleri arasında Yabanözü Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Göksu Kanyonu ve Mavi Göl bulunmaktadır. Ayrıca, ilçe tarihi dokusu ile de öne çıkmaktadır. Güdül Kalesi, Bizans dönemine ait güzel bir yapıdır. İlçede ayrıca tarihi camiler, köprüler ve hanlar da bulunmaktadır.

Güdül ilçesi, Ayaş, Haymana, Çamlıdere, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar ve Nallıhan ilçeleri ile sınır komşusudur. İlçe, genellikle dağlık bir araziye sahiptir ve ilçenin yüksek noktalarından Ankara'nın panoramik manzarası görülebilir. İlçenin yüksek noktalarından biri olan Karagöl, Ankara'nın en yüksek gölüdür.

Ankara Güdül ilçesi, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 15.000 nüfusa sahiptir. Nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Ayrıca ilçede turizm de gelişmektedir. Güdül ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Ankara'nın şehir merkezine yakın olması da Güdül'ün turizm potansiyelini artırmaktadır.



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