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Ankara'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

16:33 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara Haberleri

Ankara Haberleri

'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Kılınç (42) idaresindeki 06 DHS 584 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhan Üstün'ün (71) kullandığı 06 PAU 49 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Polatlı
#Ankara haberleri
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