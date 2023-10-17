'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.