Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Ankara için hava durumu puslu. Ankara’da öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 12 dereceye olacak. Ankara hava durumu Meteoroloji verilerine göre, akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 8 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 8 derece olacak.