Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara için 5 Kasım 2024 Salı gününün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Ankara’da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Ankara için hava durumu puslu. Ankara’da öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 12 dereceye olacak. Ankara hava durumu Meteoroloji verilerine göre, akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 8 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 8 derece olacak.
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
İşte Ankara Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hava durumu 5 günlük raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Ankara'da Salı günü hava durumu: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 12°.
- Ankara'da Çarşamba günü hava durumu: Ankara'da Çarşamba günü hava durumu Sisli, sıcaklık 12°.
- Ankara'da Perşembe günü hava durumu: Ankara'da Perşembe günü hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
- Ankara'da Cuma günü hava durumu: Ankara'da Cuma günü hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
- Ankara'da Cumartesi günü hava durumu: Ankara'da Cumartesi günü hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
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