|
Özgün

Ankara Haymana oy oranları parti ve ittifak seçim sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Haymana Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Haymana seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

22:51 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Haymana seçim sonuçları

Haymana seçim sonuçları

Ankara Haymana
, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara'nın ilçeleri arasında olan Haymana
sonuçları Haymana'dan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Ankara Haymana seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Haymana Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Haymana seçim sonuçları, Yenişafak Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara Haymana seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle yenisafak.com 2023 Seçim sayfasında olacak.


Seçim Günü Yasakları Neler?

YSK tarafından erişime sunulan seçim günü yasakları ve açık-kapalı olacak yerlere dair açıklamada şu ifadeler yer aldı: 298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

Seçim günü olan 14 Mayıs'ta saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

YSK kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra tüm yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Ankara Haymana Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Haymana, Başkent'in güneyinde yer almaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yöresel yemekleri ile önemli bir turizm merkezidir. Haymana ilçesi, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Haymana ilçesinin tarihi, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Hititler'den sonra bölge sırasıyla Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar tarafından yönetilmiştir. 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girmesiyle beraber bölge Türk hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde önemli bir merkez haline gelen Haymana, Osmanlı döneminde de önemini korumuştur.

Haymana ilçesi, Ankara'nın güneyinde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Kırıkkale, batısında Nallıhan, kuzeyinde Polatlı, güneyinde ise Çankırı yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.898 kilometrekaredir.

Haymana'nın ilçeleri arasında Haymana merkez, Ayvalı, Çayırlı, Gökçedere, Gökdere, Hacılar, Hüyük, Karakaya, Sarıyar, Savaştepe, Taşlıca ve Yukarı Taşlıca yer almaktadır.

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Haymana'nın nüfusu 48.641'dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlere dayalıdır. Haymana, ülkemizin önemli termal turizm merkezlerinden biridir. İlçede, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Kızılcahamam Kaplıcaları ve Kırıkkale Kaplıcaları gibi termal turizm merkezleri yer almaktadır.



#haymana
#ankara
#seçim 2023
#haymana seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.