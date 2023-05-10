Ankara Haymana seçim sonuçları , 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara'nın ilçeleri arasında olan Haymana seçim sonuçları Haymana'dan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Ankara Haymana seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Haymana Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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Seçim Günü Yasakları Neler?

YSK tarafından erişime sunulan seçim günü yasakları ve açık-kapalı olacak yerlere dair açıklamada şu ifadeler yer aldı: 298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

Seçim günü olan 14 Mayıs'ta saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

YSK kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra tüm yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Ankara Haymana Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Haymana, Başkent'in güneyinde yer almaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yöresel yemekleri ile önemli bir turizm merkezidir. Haymana ilçesi, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Haymana ilçesinin tarihi, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Hititler'den sonra bölge sırasıyla Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar tarafından yönetilmiştir. 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girmesiyle beraber bölge Türk hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde önemli bir merkez haline gelen Haymana, Osmanlı döneminde de önemini korumuştur.

Haymana ilçesi, Ankara'nın güneyinde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Kırıkkale, batısında Nallıhan, kuzeyinde Polatlı, güneyinde ise Çankırı yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.898 kilometrekaredir.

Haymana'nın ilçeleri arasında Haymana merkez, Ayvalı, Çayırlı, Gökçedere, Gökdere, Hacılar, Hüyük, Karakaya, Sarıyar, Savaştepe, Taşlıca ve Yukarı Taşlıca yer almaktadır.

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Haymana'nın nüfusu 48.641'dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlere dayalıdır. Haymana, ülkemizin önemli termal turizm merkezlerinden biridir. İlçede, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Kızılcahamam Kaplıcaları ve Kırıkkale Kaplıcaları gibi termal turizm merkezleri yer almaktadır.







