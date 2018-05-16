Ankara iftar vakti, imsak saati! Ankara imsakiyesi 2018
Ankara iftar vakti ve imsak saati yenisafak.com’da. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artık vatandaşlar imsak ve iftar vakitlerini merak ediyor. Bizler de sizler için Ramazan ayının ilk gününden itibaren Ankara iftar vakitlerini ve imsak saatlerini hazırlayacağız. İşte merakla beklenen 2018 Ankara imsakiyesi ve iftar vakitleri.
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Ankara iftar vakti ve imsak saatleri haberimizde. 2018 yılının imsakiyesi belli oldu. Mübarek Ramazan ayına girmeye çok az bir süre kala vatandalar imsakiyeyi araştırmayı başladılar. Saat kaçta imsak olacak ve saat kaçta iftar açılacak soruları sorulmaya başladı. Sizler de Yeni Şafak tarafından hazırlanan namaz vakitleri sayfasını inceleyebilir ve il il iftar vakti ve imsak saatlerini öğrenebilirsiniz.
Kamerî ayların başlangıç ve bitişi ayın hareketleri esas alınarak belirlenir. Aın hilal eklinde görülmesinden itibaren tekrar hilal eklinde görülmesine kadar geçen süre bir “ay"dr. Bu süre, bazen 29 gün, bazen 30 gün olur. Bu sebeple Ramazan aynıda oruca başlayabilmek için ayın gökte hilal (yeni ay) halinde göründüğü zaman belirlemek gerekmektedir. Ne var ki hilali görmek her zaman mümkün olmamakta bu sebeple Ramazan girip Oruç lmihali 13 girmediğinde, ya da sona erip ermediği konusunda şüphe doğurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ban ve sonunu belirleme yöntemini bildirmek ve hilalin görülemediği durumlara da pratik bir çözüm getirmek üzere öyle buyurmuştur:
“Hilali Ramazanın başında görünce oruca başlayınız ve onu şevval ayının başında görünce bayram ediniz.
Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanız ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, “Savm", 5)
“(Ramazan) Hilalini görmedikçe oruca başlamayın, (evval) hilalini görmedikçe oruca son vermeyin. Hava bulutlu olursa ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, “Savm", 11)
HAMURLU TATLILAR DÜŞMAN
Prof. Dr. Ergün Seyfeli, “İftar sonrası özellikle yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. İftarda hafif olan çorbalar ve mümkünse biraz daha kahvaltı ağırlıklı yemeklerle başlayıp 15 dakika dinlendikten sonra ana öğüne geçmelerini öneriyoruz. Kalp hastalarının hamurlu olan tatlılardan uzak durmaları gerekiyor. Sütlü tatlılar ya da meyve tatlılarından faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.
Ankara iftar vakti ve sahur saatlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.
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