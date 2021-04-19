Ankara İmsakiye 2021: 19 Nisan 2021 Ankara İftar Vakti - Ankara Sahur Vakti - Ankara İmsak Vakti

2021 Ankara imsakiyesi, sahur, iftar saatleri, Ankara’da Ramazan ayını geçirecek olan vatandaşlara oruca hazırlık ve oruç açma aşamalarında ışık tutacak vakitleri belirtirler.

2021 Ankara imsakiyesi içinde yer alan ve her bir gün için ayrı hesaplanmış olan iftar ve sahur saatlerine uyularak yeme-içme eylemi gerçekleştirilmelidir. İmsakiyede yer alan iftar saatlerinde oruç açılırken, sahur saatlerinde ise yeme-içme eylemine son verilerek, oruca hazırlık tamamlanmalıdır.

2021 Ankara İmsakiye

2021 Ankara İlk Sahur Vakti

2021 Ankara ilk sahur saati, 04:21 şeklinde açıklanmıştır. 13 Nisan 2021 tarihli Ramazanın ilk gününde saat 04:21’de Ankara’da sahur vaktidir.

2021 Ankara Son Sahur Vakti

2021 Ankara son sahur saati, 03:29 olarak imsakiyede yer alır. Ramazan ayının son günü olan 12 Mayıs tarihine Ankara için son sahur vakti saat 03:29’dur.

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2021 Ankara İlk İftar Vakti

2021 Ankara ilk iftar saati, 19:34 olarak belirlenmiştir. 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ramazanın ilk gününde saat 19.34’de iftar vakti başlar.

2021 Ankara Son İftar Vakti

2021 Ankara son iftar saati, 20:03 şeklinde takvime eklenmiştir. Ramazanın son günü olan 12 Mayıs tarihinde son kez saat 20:03’de iftar yapılır.

2021 Ankara İmsakiyesi Takvimi

2021 Ankara imsakiye takvimi içindeki iftar ve sahur vakitleri şunlardır:

• 13 Nisan: İmsak 04:21, İftar 19:34,

• 14 Nisan: İmsak 04:19, İftar 19:35,

• 15 Nisan: İmsak 04:17, İftar 19:36,

• 16 Nisan: İmsak 04:16, İftar 19:37,

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• 17 Nisan: İmsak 04:14, İftar 19:38,

• 18 Nisan: İmsak 04:12 İftar 19:39,

• 19 Nisan: İmsak 04:10 İftar 19:40,

• 20 Nisan: İmsak 04:08 İftar 19:41,

• 21 Nisan: İmsak 04:06 İftar 19:42,

• 22 Nisan: İmsak 04:04 İftar 19:43,

• 23 Nisan: İmsak 04:02 İftar 19:44,

• 24 Nisan: İmsak 04:01 İftar 19:45,

• 25 Nisan: İmsak 03:59 İftar 19:46,

• 26 Nisan: İmsak 03:57 İftar 19:47,

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• 27 Nisan: İmsak 03:55 İftar 19:48,

• 28 Nisan: İmsak 03:53 İftar 19:49,

• 29 Nisan: İmsak 03:51, İftar 19:50,

• 30 Nisan: İmsak 03:50 İftar 19:51,

• 1 Mayıs: İmsak 03:48 İftar 19:52,

• 2 Mayıs: İmsak 03:46 İftar 19:53,

• 3 Mayıs: İmsak 03:44 İftar 19:54,

• 4 Mayıs: İmsak 03:24 İftar 19:55,

• 5 Mayıs: İmsak 03:41 İftar 19:56,

• 6 Mayıs: İmsak 03:39 İftar 19:57,

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• 7 Mayıs: İmsak 03:37 İftar 19:58,

• 8 Mayıs: İmsak 03:36 İftar 19:59,

• 9 Mayıs: İmsak 03:34 İftar 20:00,

• 10 Mayıs:İmsak 03:32 İftar 20:01,

• 11 Mayıs: İmsak 03:31 İftar 20:02,

• 12 Mayıs: İmsak 03:29 İftar 20:03,

2021 Ankara İmsakiyesi takvimi içindeki tarihlere denk gelen sahur saatlerinde yeme-ime eylemine son verilirken, iftar saatlerinde oruç açılır.

2021 Ankara İmsakiyesi Neye Göre Belirleniyor?

2021 Ankara imsakiyesini belirleyen kriter, Ankara’da gün batımının ve gün doğumunun saatleridir. Oruç ibadetinde gün doğumu ardından artık haram sayılan eylemler yapılmaz. Oruç ise gün batımı ardından açılır. Ankara için gün doğumu öncesindeki vakit dilimi içinde uygun saat sahur için belirlenir. Akşam ezanının okunduğu ve gün batımı ardından gelen saat ise iftar saati olarak belirlenir. Bu saatler her bir gün için hesaplanır. Hesaplanan tüm saatlerin uygun Ramazan günleri için sıralanması üzerinden ise 2021 Ankara imsakiyesi takvimi hazırlanır.