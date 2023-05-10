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Ankara Kahramankazan Seçim sonuçları ve oy oranları (14 Mayıs 2023)

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Kahramankazan Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Kahramankazan seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

23:13 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güdül seçim sonuçları

Güdül seçim sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Bu kapsamda Ankara Kahramankazan
ı, Ankara Kahramankazan milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı seçiminde etkili olacak. İşte 2023 Ankara Kahramankazan
sonuçları ve oy oranları...

Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından Ankara Kahramankazan 2023 seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.


Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Ankara Kahramankazan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en genç ilçelerinden biri olan Kahramankazan, başkentin batısında yer alır. Tarihi Hititlere kadar uzanan ilçe, günümüzde Ankara'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olarak bilinir.

Tarihçe:

Kahramankazan'ın tarihi M.Ö. 2000'lere kadar gitmektedir. İlk yerleşim yerlerinden biri Hititliler'dir. Daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar bölgeye hakim olmuşlardır. İslam dönemi ise 1071 Malazgirt zaferiyle başlar. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de önemini koruyan ilçe, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Ankara'nın bir ilçesi olmuştur.

Coğrafya:

Kahramankazan, Ankara il merkezine 24 km uzaklıktadır. Batısında Ankara'nın Beypazarı ilçesi, doğusunda Akyurt ilçesi, kuzeyinde Çubuk ilçesi, güneyinde ise Ankara-Sincan karayolu yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 738 km²'dir.

İlçelere Ayrılması:

Kahramankazan ilçesi, 18 mahalle ve 33 köyden oluşmaktadır. Merkez mahalleleri Bahçecik, Cumhuriyet, Hacılar, Kavaklıdere, Taşpınar ve Yeşilova'dır.

Nüfus:

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Kahramankazan ilçesinin nüfusu 54.966'dır. İlçe, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. Özellikle Ankara'nın diğer ilçelerindeki nüfus yoğunluğunun artması, Kahramankazan'a olan talebi de artırmıştır.



#ankara
#güdül seçim sonuçları
#seçim 2023
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