Oy kullanma işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kalkmasının ardından sandıklar açıldıkça hangi parti, ne kadar oy aldı Yenişafak Seçim Sayfası üzerinden görüntüleyebileceksiniz. Ankara Kalecik seçim sonuçları da yenisafak.com'da...

Ankara Kalecik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Bu kapsamda Ankara Kalecik seçim sonuçları, Ankara Kalecik milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı seçiminde etkili olacak. İşte 2023 Ankara Kalecik seçim sonuçları ve oy oranları...





Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Ankara Kalecik Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan Kalecik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. Bu makalede Kalecik'in tarihini, coğrafyasını, ilçelerini ve güncel nüfusunu ele alacağız.

Tarihçe:

Kalecik, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir yerleşim yeridir. İlk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bölgedeki höyüklerden anlaşılacağı üzere M.Ö. 3000'lere kadar uzandığı düşünülmektedir. Kalecik'in en önemli tarihi olaylarından biri, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Safevi ordusunu mağlup ettiği Çaldıran Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun geçiş yeri olarak kullanılmasıdır. Osmanlı döneminde Kalecik, köy statüsünde bir yerleşim yeriydi. 20. yüzyılın başında ilçe olan Kalecik, günümüzde de Ankara'nın önemli ilçelerinden biridir.

Coğrafya:

Kalecik, Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alır ve kuzeyinde Kızılırmak Nehri, doğusunda Kırıkkale ilçesi, batısında Nallıhan ilçesi ve güneyinde Haymana ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.005 km²'dir. İlçe toprakları genellikle dağlık ve ormanlık alanlardan oluşur. Yüksek dağlar, vadiler ve akarsular, doğal güzellikleri oluşturur.

İlçeler:

Kalecik ilçesinin merkezinde 6 mahalle ve 24 köy bulunmaktadır. İlçenin mahalleleri şunlardır: Akçatoplu, Boyalık, Cumhuriyet, Güvercinlik, İstasyon ve Yukarıyurtçu. Köyleri ise; Alanköy, Bağyurdu, Balıklıdere, Büyükören, Çamlık, Çağlarca, Çubuklu, Doğançam, Eskiçubuk, Eskiköy, Gökçeören, Güneşli, Hacılar, İbikli, İlkbahar, Kalkancık, Karaboyun, Karadağ, Kavaklı, Kırkgöz, Kızılca, Konaklı, Saraycık, Tepeköy, ve Yalınyurt.

Nüfus:

Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Kalecik, doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve tarım ürünleri ile ünlüdür. 2021 yılı verilerine göre, ilçenin nüfusu 12.102'dir.







