Ankara Keçiören Seçim Sonuçları 2023, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kapsamında öne çıkacak. İşte, Ankara Keçiören Seçim Sonuçları ve nüfus bilgileri hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Keçiören Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Ankara Keçiören Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçe, Ankara'nın kuzeyinde yer almaktadır ve 41 mahallesi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1.1 milyonluk nüfusu ile Ankara'nın en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören'in tarihi, coğrafi özellikleri ve diğer ilçeleri hakkında bilgi vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

Tarihçe:

Keçiören ilçesi, tarihte "Köseören" ve "Kösköy" isimleriyle anılmaktadır. Köseören adı, burada yaşayan köse (kesik el veya ayağı olan) kişilerden dolayı verilmiştir. İlçenin sınırları, eskiden Kızılcahamam ilçesine bağlıyken 1984 yılında Ankara'nın merkez ilçesi haline gelmiştir. Keçiören, 1988 yılında belediye statüsü almıştır.

Coğrafya:

Keçiören, Ankara'nın kuzeyinde yer alır ve ilçe sınırları içinde birçok tepesi ve vadisi vardır. Ankara Ovası'na hakim bir bölgede yer aldığı için yüksek rakımlı yerleri de vardır. İlçenin en yüksek noktası, 1.300 metre yüksekliğiyle Karagöl Tepesi'dir.

İlçeler:

Keçiören, Ankara'nın merkez ilçelerinden biridir. Komşu ilçeleri Yenimahalle, Mamak, Altındağ ve Çankaya'dır.

Nüfus:

Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 1.1 milyondur. Nüfusun çoğunluğu genç ve çalışan kesimden oluşmaktadır. İlçenin nüfusu her yıl artmaktadır.

Keçiören, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir ve şehrin önemli bir bölgesidir. Tarihi, coğrafi özellikleri ve diğer ilçeleri ile birlikte Keçiören, Ankara'nın önemli merkezlerinden biridir ve Türkiye'nin nüfus açısından en büyük ilçelerinden biridir.







