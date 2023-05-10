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Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kalkmasının ardından sandıklar açıldıkça hangi parti, ne kadar oy aldı yenisafak.com Seçim Sayfası üzerinden görüntüleyebileceksiniz. İlk sonuçlar açıklandıktan hemen sonra 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını görmek için Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayabilir ya da alttaki görsele tıklayarak Yenişafak'ın Türkiye Geneli Seçim Sonuçları sayfasına gidebilirsiniz.





Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.







