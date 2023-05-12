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Ankara Mamak Seçim sonuçları (14 Mayıs 2023)

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Mamak Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Mamak seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

08:29 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mamak seçim sonuçları

Mamak seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Ankara'nın Mamak ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel
da anbean takip edilecek.

Ankara Mamak Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra
sonuçları ise yenisafak.com'da olacak.

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Ankara Mamak Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Mamak, başkentin batısında yer almaktadır. Gelişen sanayisi, konut projeleri ve sosyal yaşam alanları ile Mamak, son yıllarda hızla gelişen bir bölge haline gelmiştir.

Tarihçe

Mamak ilçesi, Ankara'nın en eski yerleşim bölgelerinden biridir. Tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak Hititler döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Mamak, daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe adını, bölgede çokça bulunan maki bitkisinden almıştır.

Coğrafya

Mamak, Ankara'nın batısında yer alır ve yüzölçümü 231 km²'dir. İlçe, batısında Sincan, güneybatısında Polatlı, kuzeyinde Yenimahalle ve Keçiören, doğusunda Altındağ ve Çankaya ilçeleri ile komşudur. İlçenin coğrafi yapısı dağlık ve engebeli olup, yüksek rakımlı tepeleri bulunmaktadır. En yüksek noktası 1425 metreyle Aydos Tepesi'dir. İlçede, Mogan Gölü ve Eymir Gölü gibi doğal göller bulunmaktadır.

İlçeler

Mamak ilçesi, 38 mahalleye ve 6 beldesine sahiptir. Bu belde ve mahalleler; Ahmet Yesevi, Bağlum, Cebeci, Karşıyaka, Saray, Şafaktepe, Balıkhisar, Mamak, Yayla, Karaoğlan, Köyceğiz, Şahintepe, Atatürk, İstasyon, Ziya Gökalp, Fatih, Tuzluçayır, Mehmet Akif, Gazi, Ferhatpaşa, Aşağı Öveçler, Yukarı Öveçler, Şentepe, Karapürçek, Akköprü, Demetevler, Ufuktepe, Güneşevler, Cengiz Topel, Güzelkent, Bağlarbaşı, Taşpınar, Taşdelen, Misket, Menteşe, Gümüşdere, Kuzey Ankara, İkizce ve Esertepe'dir.

Nüfus

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Mamak, 2021 yılı verilerine göre 703.464 nüfusa sahiptir.


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