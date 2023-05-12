14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

Ankara Nallıhan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Ankara Nallıhan seçim sonuçları , yenisafak.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 Yenişafak sayfasından ulaşılabilecek.





Nufüs Cüzdanı Olmadan Oy Kullanılır Mı?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmen Kağıdı Olmadan Oy Kullanılır Mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Ankara Nallıhan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Nallıhan, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir.

Nallıhan ilçesi, Ankara'nın batısında yer almaktadır. İlçe, kuzeyde Bolu, batıda Bilecik, güneyde Beypazarı ve doğuda Ayaş ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi, Nallıhan Irmağı'nın kenarında kurulmuştur ve yüksekliği 670 metre civarındadır. Nallıhan'ın toplam yüzölçümü 1.333 km²'dir.

Tarihi açıdan bakıldığında, Nallıhan ilçesi, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde önemli bir konuma sahipti. İlçede yer alan tarihi yapılar da bunu kanıtlar niteliktedir. Nallıhan Kalesi, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Nallıhan'da yer alan Hacı Sıtkı Camii, 16. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı dönemi eserlerinden biridir.

Nallıhan ilçesi, doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir. İlçe sınırları içinde yer alan İnözü Vadisi, piknik ve doğa yürüyüşleri için ideal bir yerdir. Ayrıca, Kızılcahamam'dan Nallıhan'a giden yolda yer alan Karaömerli Gölü, Nallıhan'ın önemli turistik yerlerinden biridir. Göl çevresi piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Nallıhan ilçesi, 2 belde ve 53 köye sahiptir. İlçenin belde ve köyleri arasında Yenikent, Dodurga, Ballık, Hacılar, Karaköy, Karakaya ve Yaka gibi yerleşim birimleri bulunmaktadır.

2021 yılı verilerine göre Nallıhan ilçesinin nüfusu 13.132'dir. İlçenin nüfusu son yıllarda düşme eğilimi göstermektedir. Bu düşüşün nedeni ise ilçede iş imkanlarının azalması ve göç vermesidir.







