|
Özgün

Ankara Polatlı seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların milletvekili listeleri

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Polatlı Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Polatlı seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

09:13 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Polatlı seçim sonuçları

Polatlı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)
yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

Ankara Polatlı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Polatlı
ı, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Polatlı seçim sonuçları, Ankara'dan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler...

Oy Nasıl Verilir?

Ankara Polatlı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Polatlı, Ankara'nın batısında yer alır. Tarihi geçmişi oldukça eski olan Polatlı, Anadolu'nun birçok medeniyetinin izlerini taşır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanır ve zaman içinde Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Selçuklu Devleti gibi birçok farklı kültür tarafından yönetilmiştir.

Polatlı ilçesi, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olmasının yanı sıra, Anadolu'nun önemli kavşak noktalarından birinde yer almaktadır. Bu nedenle, ilçe hem ticari hem de stratejik açıdan önemlidir. Polatlı, batısında Eskişehir ve Kütahya, doğusunda Ankara, güneyinde Afyonkarahisar ve Konya, kuzeyinde ise Ankara'dan Kastamonu'ya giden bir ana yol yer alır.

Polatlı ilçesi, 2.139 km²'lik bir alanı kaplar ve 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 122.000 nüfusa sahiptir. İlçenin merkezi, Ankara'nın batısında yer almaktadır ve başkentten yaklaşık 80 km uzaklıktadır. Polatlı, Tarım ve hayvancılık açısından da oldukça önemlidir. İlçenin en önemli tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, patates, soğan ve biber gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da oldukça gelişmiştir.

Polatlı ilçesinde turistik yerler arasında ise Hititler döneminden kalma Porsuk Kalesi, Kütahya Kalesi, Konya'dan Ankara'ya giden ticaret yolu üzerinde yer alan Roma döneminden kalma Çayırhan Köprüsü, Anıttepe Mezarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Tavşanlı Kervansarayı gibi tarihi yapılar yer almaktadır.

Polatlı ilçesi, Anadolu'nun tarihine ve kültürüne tanıklık eden birçok tarihi yapıya sahiptir. Ayrıca doğal güzellikleri, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile de dikkat çekmektedir. Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.



#Ankara Polatlı
#Polatlı seçim sonuçları
#seçim sonuçları
#seçim 2023
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.