14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

Ankara Polatlı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Polatlı seçim sonuçlar ı, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Polatlı seçim sonuçları, Ankara'dan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler...





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Ankara Polatlı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Polatlı, Ankara'nın batısında yer alır. Tarihi geçmişi oldukça eski olan Polatlı, Anadolu'nun birçok medeniyetinin izlerini taşır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanır ve zaman içinde Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Selçuklu Devleti gibi birçok farklı kültür tarafından yönetilmiştir.

Polatlı ilçesi, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olmasının yanı sıra, Anadolu'nun önemli kavşak noktalarından birinde yer almaktadır. Bu nedenle, ilçe hem ticari hem de stratejik açıdan önemlidir. Polatlı, batısında Eskişehir ve Kütahya, doğusunda Ankara, güneyinde Afyonkarahisar ve Konya, kuzeyinde ise Ankara'dan Kastamonu'ya giden bir ana yol yer alır.

Polatlı ilçesi, 2.139 km²'lik bir alanı kaplar ve 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 122.000 nüfusa sahiptir. İlçenin merkezi, Ankara'nın batısında yer almaktadır ve başkentten yaklaşık 80 km uzaklıktadır. Polatlı, Tarım ve hayvancılık açısından da oldukça önemlidir. İlçenin en önemli tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, patates, soğan ve biber gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da oldukça gelişmiştir.

Polatlı ilçesinde turistik yerler arasında ise Hititler döneminden kalma Porsuk Kalesi, Kütahya Kalesi, Konya'dan Ankara'ya giden ticaret yolu üzerinde yer alan Roma döneminden kalma Çayırhan Köprüsü, Anıttepe Mezarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Tavşanlı Kervansarayı gibi tarihi yapılar yer almaktadır.

Polatlı ilçesi, Anadolu'nun tarihine ve kültürüne tanıklık eden birçok tarihi yapıya sahiptir. Ayrıca doğal güzellikleri, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile de dikkat çekmektedir. Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.







