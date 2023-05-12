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Ankara Pursaklar seçim sonuçları, parti ve ittifakların oy oranları 2023

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Pursaklar Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Pursaklar seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

09:25 . 12/05/2023 пятница
Yeni Şafak
Pursaklar seçim sonuçları

Pursaklar seçim sonuçları

Ankara Pursaklar
, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Pursaklar seçim sonuçları, Zonguldak'tan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Ankara Pursaklar
sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler yenisafak.com'da.

Ankara Pursaklar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.


2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

Seçimde Kaç Sandık Olacak?

14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Ankara Pursaklar Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın 25 ilçesi arasında yer alan Pursaklar ilçesi, Ankara'nın batısında yer alır. İlçenin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır ve Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi olarak ilçe, batısında Eskişehir yolu, doğusunda ise Ankara-Eskişehir demiryolu hattıyla sınırlanır.

Pursaklar, 1992 yılında Ayaş ilçesinden ayrılarak kendi ilçesi olmuştur. İlçenin nüfusu 2021 yılı itibariyle yaklaşık 156 bin kişi olup, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Pursaklar ilçesi, toplam 17 mahalleden oluşmaktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, pancar, nohut ve sebzeler yer alır. Ayrıca ilçe, sanayi alanında da gelişme göstermektedir. İlçede birçok fabrika, atölye ve imalathane bulunmaktadır.

Pursaklar ilçesi, Ankara'nın merkezine yakın olması nedeniyle ulaşım açısından da avantajlıdır. İlçede birçok otobüs hattı bulunmakta olup, Ankara-Eskişehir karayolu da ilçeden geçmektedir. Ayrıca Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattı ilçeye yakın bir noktadan geçmektedir.

Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olan Pursaklar'da, antik dönemlere ait kalıntılar, tarihi köprüler, camiler ve türbeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri; Paşa Bey Camii, Yenikent Mezarlığı, Sultan Kuyusu ve Kızılcaköy Kaplıcaları'dır.



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