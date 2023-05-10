14 Mayıs 2023 Türkiye

sonuçları, Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve TBMM milletvekili genel

belli oluyor. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde