14 Mayıs 2023 Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları , yenisafak.com sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 Yenişafak sayfasından ulaşılabilecek.

Ankara Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

4 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra Şereflikoçhisar seçim sonuçları ise yenisafak.com'da olacak.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

Ankara Şereflikoçhisar Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Şereflikoçhisar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. İlçenin tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Anadolu'nun farklı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şereflikoçhisar, bu özelliklerini günümüze kadar korumaktadır.

Tarihçe:

Şereflikoçhisar'ın tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. İlçenin tarihi dokusu, bu dönemlerden kalan tarihi yapılarla hala canlı tutulmaktadır.

Coğrafya:

Şereflikoçhisar, Ankara ilinin güneyinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 3.029 kilometrekaredir. Şereflikoçhisar'ın doğusunda Kırşehir, güneyinde Aksaray ve Konya, batısında Nallıhan, kuzeyinde ise Ankara ilinin diğer ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin rakımı 1.200 metre civarındadır.

İlçeler:

Şereflikoçhisar'ın, 5 belde ve 27 köyü bulunmaktadır. Belde ve köyler arasında sıkı bir sosyal bağ vardır ve ilçe merkezine yakın olan beldelerin nüfusu daha yoğundur.

Nüfus:

2021 yılı itibariyle Şereflikoçhisar'ın nüfusu 18.429'dur. İlçe nüfusu, son yıllarda artmaktadır. İlçe nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede Kürt, Arap ve Türkmenler de yaşamaktadır. İlçe nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Şereflikoçhisar, tarihi ve kültürel mirasları ile önemli bir ilçedir. İlçenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve yöresel yemekleri ziyaretçileri cezbederken, tarım ve hayvancılık ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Şereflikoçhisar, Türkiye'nin kültürel zenginlikleriyle dolu ilçelerinden biridir.







