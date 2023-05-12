14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise yenisafak.com'da olacak.

Ankara Sincan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Sincan Seçim Sonuçları için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Ankara Sincan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Sincan, şehrin batısında yer almaktadır. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır ve çeşitli uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Sincan ilçesi, coğrafi konumu itibariyle, Ankara'nın batı kesiminde yer alır ve Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunur.

Sincan, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir ve toplamda 23 mahallesi vardır. İlçenin toplam yüzölçümü 1,262 km²'dir. Sincan'ın güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 578,885'tir.

Sincan ilçesi, özellikle son yıllarda gelişmekte olan bir bölgedir. İlçede büyük sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve modern yerleşim yerleri bulunmaktadır. Ayrıca, Sincan'da birçok devlet kurumu ve özel sektör kuruluşu da yer almaktadır. Bunların yanı sıra, ilçede birçok tarihi ve turistik yer de bulunmaktadır.

Sincan ilçesi, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla da öne çıkmaktadır. İlçede yer alan tarihi yapılar arasında Sincan Kalesi, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzellikleri sayabiliriz. Ayrıca, Sincan'da birçok park ve yeşil alan da bulunmaktadır.

Sincan ilçesi, aynı zamanda Ankara'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biridir. İlçede, Ankara-Eskişehir yolu, TEM otoyolu ve Ankara ring yolu gibi birçok önemli karayolu geçmektedir. Ayrıca, ilçede bir demiryolu istasyonu da bulunmaktadır.







