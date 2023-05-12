|
Özgün

14 Mayıs 2023 Ankara Sincan seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Sincan Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Sincan seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

09:58 . 12/05/2023 Friday
Yeni Şafak
Sincan seçim sonuçları

Sincan seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra
ise yenisafak.com'da olacak.

Ankara Sincan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Sincan
için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Ankara Sincan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Sincan, şehrin batısında yer almaktadır. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır ve çeşitli uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Sincan ilçesi, coğrafi konumu itibariyle, Ankara'nın batı kesiminde yer alır ve Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunur.

Sincan, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir ve toplamda 23 mahallesi vardır. İlçenin toplam yüzölçümü 1,262 km²'dir. Sincan'ın güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 578,885'tir.

Sincan ilçesi, özellikle son yıllarda gelişmekte olan bir bölgedir. İlçede büyük sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve modern yerleşim yerleri bulunmaktadır. Ayrıca, Sincan'da birçok devlet kurumu ve özel sektör kuruluşu da yer almaktadır. Bunların yanı sıra, ilçede birçok tarihi ve turistik yer de bulunmaktadır.

Sincan ilçesi, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla da öne çıkmaktadır. İlçede yer alan tarihi yapılar arasında Sincan Kalesi, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzellikleri sayabiliriz. Ayrıca, Sincan'da birçok park ve yeşil alan da bulunmaktadır.

Sincan ilçesi, aynı zamanda Ankara'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biridir. İlçede, Ankara-Eskişehir yolu, TEM otoyolu ve Ankara ring yolu gibi birçok önemli karayolu geçmektedir. Ayrıca, ilçede bir demiryolu istasyonu da bulunmaktadır.



#Ankara
#Sincan seçim sonuçları
#seçim sonuçları
#2023 seçim
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.