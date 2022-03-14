Ankara'da yarın (15 Mart Salı günü) okullar tatil mi?

Bir kaç gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından dünden itibaren Türkiye’nin bir çok ilinde kar yağışı ve soğuk hava kendisini göstermeye başladı. İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da Salı okul var mı? Salı okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA 'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Henüz İstanbul'da 15 Mart Salı yani yarın okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olası bir açıklama halinde tatil haberini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

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