Özgün Ankarada yarın (15 Mart Salı günü) okullar tatil mi?
ÖZGÜN HABERLER

Ankara'da yarın (15 Mart Salı günü) okullar tatil mi?

Türkiye'nin dört bir yanından 14 Mart Pazartesi gününe ilişkin kar tatili haberleri gelmiş birçok ilde okullar tatil edilmişti. 15 Mart Salı günü kar yağışının etkisini sürdürmesi ile bazı illerde okulların tekrar tatil olup olmayacağı sorusununa neden oldu. Son günlerde kar yağışının etkili olduğu illerimizden biri olan Ankara'da da son durum merak konusu. Peki, 15 Mart Salı Ankara okullar kar tatili var mı? Ankara Valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte ayrıntılar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Valiliği 15 Mart Salı kar tatili açıklaması var mı?
kar tatili

Bir kaç gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından dünden itibaren Türkiye’nin bir çok ilinde kar yağışı ve soğuk hava kendisini göstermeye başladı. İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da Salı okul var mı? Salı okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Henüz İstanbul'da 15 Mart Salı yani yarın okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olası bir açıklama halinde tatil haberini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Yarın okullar tatil mi, okul var mı? 15 Mart Salı kar tatili olan iller
ÖZGÜN
Yarın okullar tatil mi, okul var mı? 15 Mart Salı kar tatili olan iller
Kerem yıldızlaştı Aslan derbide kazandı

Kerem yıldızlaştı
Aslan derbide kazandı

​Sarı kırmızılılar Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle yendi.
Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Ormanın hayaletini görüntülediler.
Mete Yarardan Alman basınının SİHA ikiyüzlülüğü üzerinden öneri: Okullarda ders olarak gösterilmeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Almanya ile müşterek endişelere sahibiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Almanya ile müşterek endişelere sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Scholz ile görüşmesinde ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik." dedi. "Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Sayın Zelenskiy'le de, Sayın Putin'le de ilişkimizi korumak durumundayız. Biz NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık." ifadelerini kullandı.
BM'den Suriye çağrısı: Askeri çözüm illüzyondur tek yol siyasi çözüm
Dünya

BM'den Suriye çağrısı: Askeri çözüm illüzyondur tek yol siyasi çözüm

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de askeri bir çözümün "illüzyon" olduğunu vurgulayarak, Suriye'deki çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun tarafların siyasi çözüm üretmesi olduğunu bildirdi. Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriyeliler derin acı çekmeye devam ediyor ve zorluklar daha da derinleşiyor" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler'den nükleer çatışma uyarısı: Savaş bu olasılığı doğuruyor
Dünya

Birleşmiş Milletler'den nükleer çatışma uyarısı: Savaş bu olasılığı doğuruyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının ''nükleer çatışma olasılığı'' doğurduğu uyarısında bulundu. Rusya'nın nükleer alarm seviyesini yükseltmesinin ise ''tüyler ürperten'' bir gelişme olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığı, şimdi yeniden olasılık dahilinde.'' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.