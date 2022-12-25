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25 Aralık Ankara’da trafiğe kapalı yollar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi trafiğe kapalı güzergahlar arasında yer alacak. Peki Ankara’da bugün hangi yollar kapalı? Yollar yeniden ne zaman trafiğe açılacak? İşte detaylar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’da bugün hangi yollar kapalı? 25 Aralık Pazar Ankara kapalı yollar alternatif güzergahlar
Ankara’da hangi yollar kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ankara Tren Garı önünde sona erecek 87'nci Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı hatırlatıldı.

25 Aralık Ankara’da trafiğe kapalı yollar

Açıklamaya göre Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Anadolu Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacak.

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