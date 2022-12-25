25 Aralık Ankara’da trafiğe kapalı yollar

Teknoloji

Yapay zekayla Osmanlı’ya yolculuk: 1910 yılının İstanbul'unu yorumladılar

Yapay zeka, tarihi yeniden canlandırmak için de kullanılmaya başlandı. Reddit’teki bir kullanıcı, 1910 yılının İstanbul’unu yapay zekanın yorumuyla yayınlaması ilgiyi bu alana çekti. Yakın gelecekte kendimizi tarihin farklı dönemlerinde bulacağımız simülasyonları daha sık göreceğiz. Bu teknoloji, özellikle eğitim ve medya sektöründe çığır açacak.