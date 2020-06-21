ANKARA’DA KAÇ TANE KYK ÖĞRENCİ YURDU VAR?

Ülkemizde yer alan 750 tane KYK yurdundan yalnızca,Ankara’da yer alan 31 yurdu seçmemizin sebeplerinden birkaçı Ankara’nın başkent ilimiz olması. 5 devlet üniversitesinin yanı sıra, birçok özel üniversiteyi de içerisinde barındırması ve bu nedenle tam bir öğrenci şehri olmasından kaynaklanmaktadır.

KYK YURTLARI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğrenci şehri olan ilimiz Ankara’da yer alan 31 KYK yurdunun çoğunluğunu kız yurtları oluşturmaktadır. Genellikle ağustos ya da eylül aylarında yapılan yurt başvurusu ile öğrenci kabul eden KYK yurtları, uygun fiyatlarıyla öğrenciler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Giriş-çıkış saatleri ”06:00 -23:00” aralığında olması, yurda kayıt dışı öğrenci kabul edilmemesi, bünyesinde birden fazla güvenlik görevlisi çalıştırması ve en önemlisi, öğrenci yurda gelmediğinde ya da çok fazla izin aldığında, ailesine haber gönderme hizmeti verdiği için bu yönden birçok aile çocuklarını KYK yurtlarına yönlendiriyor.

KYK YURT ODALARI KAÇ KİŞİLİK?

Öğrenim döneminde birçok öğrenciye ev sahipliği yapan bu yurtların oda mevcudu; ”iki, üç, dört, altı ve sekiz” kişilik olarak değişmektedir.

Ankara KYK Yurtları listesi ve detaylı fotoğrafları için => Ankara KYK Yurtları linkine tıklayınız.

KYK YURT İMKANLARI NELERDİR?

Odalarda öğrencilerin ihtiyacı olan birçok şey düşünülmüş. Baza veya ranza, çalışma masası, kişisel dolap, tuvalet, banyo, nevresim takımı gibi eşyalar odalarda mevcut. Bazı yurtlarda bunlara ek olarak; mini buzdolabı, televizyon, kitaplık ve komodin de mevcut durumdadır. Odalar hafta içi her gün kat personeli tarafından temizleniyor. Aynı zamanda yurtta arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz kantin de mevcut. Her yurtta etüd odası, mescit, konferans salonu, yemekhane var. Bazı yurtlarda bunlara ek olarak; fitness salonu, kuaför, kırtasiye ve tuhafiye de bulunmaktadır.

İstanbul KYK Yurtları listesi ve detaylı fotoğrafları için => İstanbul KYK Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KYK ÜCRETSİZ KURSLAR

Öğrencilerin talep yoğunluğuna göre, haftanın belirli günlerinde kendilerini geliştirmesi için ücretsiz kurslar açılıyor. Hat, ebru, ahşap boyama, kuran-ı kerim, yabancı dil kursları bunlardan bazıları.

KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?

GSB’den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T.C’de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL’dir.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETLİ Mİ?

Yurtlarda kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; “2019-2020” öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren, sabah kahvaltısı yardımı 4,50 TL, akşam yemeği yardımı ise 9,50 TL olmak üzere toplam 14,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bu yardım her yıl değişmektedir.

KYK YURTLARINDA İZİN ALMA

Ek olarak; öğretim yılında öğrencilere ”özel günler, hafta sonları ve tatiller hariç 75 gün izin alma” hakkı tanınıyor.

KYK YURTLARI VE YURT FİYATLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Küçük çaplı yaptığımız bu araştırmada sizler için bu bilgileri toparladık. Pandemi sürecinde ders çalışmaya çalışan siz öğrencilerimiz için, sınavınızın stressiz bir şekilde geçmesini ve istediğiniz bölümü kazanmanızı dileriz. Eğer diğer KYK yurtlarının resimlerini merak ediyor ve başvurular konusunda daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, www.kykyurtlar.com web sitesinden güvenilir bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.