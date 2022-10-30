ÖZET | Ankaragücü - Hatayspor: 4-1 Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Taylan'ın asistinde Beridze Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. 64. dakikada Taylan ikinci golü atarken, 70. dakikada sahneye bu kez Ali Sowe çıktı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu. Hatayspor’un golü 86. dakikada El Kaabi ile geldi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2’de Diack’ten geldi. Maç sonucu Ankaragücü 4-1 Hatayspor. Ankaragücü - Hatayspor maç özeti izle.

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