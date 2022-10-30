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ÖZET | Ankaragücü - Hatayspor: 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Taylan'ın asistinde Beridze Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. 64. dakikada Taylan ikinci golü atarken, 70. dakikada sahneye bu kez Ali Sowe çıktı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu. Hatayspor’un golü 86. dakikada El Kaabi ile geldi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2’de Diack’ten geldi. Maç sonucu Ankaragücü 4-1 Hatayspor. Ankaragücü - Hatayspor maç özeti izle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü - Hatayspor maç özeti ve golleri izle 4-1: Süper Lig maç özetleri
Ankaragücü - Hatayspor maç özeti

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Hatayspor’u konut etti.

Ankaragücü - Hatayspor maç özeti

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Taylan'ın asistinde Beridze Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Ankaragücü-Hatayspor maçı özeti.

Ankaragücü Hatayspor özeti
Ankaragücü Hatayspor özeti
  • 2. dakikada sağ kanattan topla buluşan Taylan Antalyalı’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
  • 18. dakikada Beridza’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sowe’un şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 29. dakikada Tolga Ciğerci’nin sol kanata pasında topu alan Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese’nin şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  • 49. dakikada Taylan'ın pasında Pedrinho bıraktı Jese topu ağlara gönderdi ancak ilk anda Ali Sowe'nin pozisyonu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
  • 64. dakikada Taylan bu kez golü atan isim oldu. Skor 2-0
  • 70. dakikada sahneye bu kez Ali Sowe çıktı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu.
  • Hatayspor’un golü 86. dakikada El Kaabi ile geldi. 3-1

  • 90+2 Maçın skorunu belirleyen gol Diack’ten geldi. Skor 4-1

  • Ankaragücü - Hatayspor maç özeti izle

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreller, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze, Moreira, Jese, Sowe

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjema, Onur Ergün, Rayane, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

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