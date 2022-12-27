Ankaragücü-Ümraniyespor maç saati, kadrosu

Süper Lig 'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Geçen sezon TFF 1. Lig'den el ele birlikte çıkan iki ekibin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Süper Lig'de son 5 haftadır kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler serisini sürdürmeyi, ligin dibinde yer alan Ümraniyespor ise yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'da oynanacak.

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta

Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ankaragücü-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü kadrosu:

Bahadır, Malcuit, Nihad, Radakovic, Yasin, Tolga, Taylan, Moreira, Emre, Beridze, Sow.

Ümraniyespor kadrosu:

Serkan, Popov, Santos, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle.

Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, çıkışını sürdürdü. Ligde en son 17 Ekim'de sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen başkent temsilcisi, daha sonra karşılaştığı, Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u da yenmeyi başardı. Kupada da Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u yenerek son 16 turuna çıkan MKE Ankaragücü, kupa yolunda da kayıpsız gitmek istiyor.

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