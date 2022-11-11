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Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo mavili takım, Ligdeki son 4 maçından 1 galibiyet çıkarırken, Başkent ekibi ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde olacak. Karadeniz temsilcisinde cezalı Trezeguet ve Bakasetas kadroda yok. Peki Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor’un Ankaragücü kadrosu belli oldu mu, kimler sakat, cezalı olan oyuncular hangileri? İşte TS muhtemel 11'i

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un Ankaragücü kadrosu belli oldu mu, TS ilk 11’i kim olacak?
Ankaragücü Trabzonspor maçı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak. Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor’da cezalı ve sakatlar kimler?

Bu sezon Trabzonspor’un hücum bölgesinde sırtlayan Bakasetas ve Trezeguet, kart cezaları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ile Eren Elmalı’nın ise cezaları bitti ve 11’de oynayabilecekler.

Ankaragücü sakat oyuncular kimler?

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Amedspor’u 6-2’lik skorla geçen Ankaragücü, moralli şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak. Eryaman Stadı’ndaki koltukların büyük bölümü satılırken, önemli bir taraftar desteği de ev sahibinin arkasında olacak. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Gökhan ve sol bek Marlon sakat.

Ankaragücü-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü:

  1. Bahadır,
  2. Malcuit,
  3. Radakovic,
  4. Mujakic,
  5. Yasin,
  6. Tolga,
  7. Taylan,
  8. Beridze,
  9. Moreira,
  10. Jese,
  11. Sow

Trabzonspor:

  1. Uğurcan,
  2. Larsen,
  3. Bartra,
  4. Hugo,
  5. Eren,
  6. Siopis,
  7. Hamsik,
  8. Djaniny,
  9. Yusuf Yazıcı,
  10. Bardhi,
  11. Maxi Gomez

Trabzonspor puan durumu

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ankaragücü, 12,5 yıldır rakibini yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ankaragücü puan durumu

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

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