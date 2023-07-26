Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 26 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.969,55 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.969,93 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.705,57 TL

Gram atın satış fiyatı 1.705,87 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.779,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.814,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.100,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.206,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.541,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.629,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 11.238,86 TL

Ata altın satış fiyatı 11.529,02 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 947,75 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.128,90 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.555,28 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.570,18 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Döviz kuru ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez haziran ayında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Para piyasasında doların başı çektiğini ve diğer yabancı para birimlerinin de doları takip ettiğini belirten Memiş, "Fed'in faiz kararından önce beklenti düşük olduğu için yüksek bir tansiyon var. Dolar kuru, serbest bırakıldığında dövize olan talep artıyor. TL'nin değer kaybı bu ölçüde daha da düşüyor" dedi. Memiş, "Körfez ziyaretlerindeki anlaşmalar ve sıcak para akışındaki sunumlar etkili olacaktır ancak kısa vadede kurların düşmesinde etkisi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında son durum: İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ve dolar kuru için çarpıcı tahminlerde bulundu. İslam Memiş, “Altının ons fiyatı 1.956 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu hafta 1.960 dolar direncine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu beklentimiz gerçekleşti ve ardından kar satışları başladı. Teknik olarak 1.928 dolar seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşebilir.

Bence bu geri çekilme ons altın için son geri çekilme olacaktır. Ardından ons altın hızlı bir şekilde 2.150 dolar seviyesine doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ons altında 1.928 dolar – 1.930 dolar aralığı son bir alım fırsatı olacaktır. Bu geri çekilmeler eğer olursa çok yakından takip edilmesi gerekiyor.” dedi.

Gram altın ile işlem yapacaklara makas aralığı uyarısı yapan İslam Memiş, “Gram altın ekranlarda 1.640 TL olarak görünüyor. Ancak serbest piyasada 25 TL’lik bir makas aralığı var. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 1.659 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın işlemi yapacak olanların bu makas aralığına dikkat etmeleri gerekiyor. Dikkat etmeyenler işlem yaparken oldukça zararlı çıkabilirler.” ifadelerini kullandı.

Gram altın ne kadar yükselecek?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kurban Bayramı arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın, 1700 liraya gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali var. Sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her hâlükârda gram altının 2 bin lirayı göreceğini düşünüyorum.

Altın fiyatları ne zaman doyuma ulaşır?