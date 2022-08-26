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Canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında Fed öncesi hareketlilik başladı

Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatı özellikle de yüksek enflasyon rakamlarının dünya ülkelerinin birinci sorunu olmasıyla birlikte inişli çıkışlı sürecine devam ediyor. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatları sorgulamasını sürülmekte. Özellikle de gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın alış satış fiyatları ile cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları yatırımcının tercihleri arasında. Hal böyle olunca da Kapalıçaraşı ve serbest piyasa altın fiyatlarında son durum merak edilmekte. İşte haftanın son işlem günü olan 26 Ağustos 2022 Cuma anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatı anlık kaç TL? 26 Ağustos 2022
Anlık altın fiyatı bugün ne kadar?

Güncel altın fiyatları altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacaklar tarafından an be an sorgulanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hem enerji fiyatlarının hem de petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte dolar kuru da bir hayli yukarı yönülü hareket etti. Küresel piyasalar etkisi ile altın alış satışta da yükseliş söz konusu oldu. Altın alacaklar ya da kuyumcuda altın bozduracaklar anlık altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar odu? Çeyerk altın ne kadar? Gram altın fiyatı anlık kaç TL? sorularını sormakta. İşte 26 Ağustos 2022 güncel altın fiyatlar

GRAM ALTIN FİYATI

1.023,45

1.026,57

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.020,38

1.020,59

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.751,44

1.751,64

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.632,73

1.668,71

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.530,94

6.654,27

YARIM ALTIN FİYATI

3.255,32

3.337,32

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.530,94

6.654,27

ATA ALTIN FİYATI

6.767,11

6.935,54

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

563,13

672,26

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

929,33

959,72

GREMSE ALTIN FİYATI

16.529,00

16.731,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

11,21

11,23

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

19,20

19,21

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