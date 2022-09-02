Özgün Altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumları
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Altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumları

Güncel altın fiyatları altın yatırımı yapanların ve ekonomiyi yakından izleyenlerin bir numaralı gündemi. Çin'de koronavirüs salgını çerçevesinde devreye alınan karantina önlemleri ve küresel çapta açıklanan zayıf imalat sanayi rakamları dolar endeksi yukarı çekti. Dolara olan talebin artmasıyla birlikte altın fiyatları 6 haftanın en düşük seviyesini gördü. Analistlerden ise dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 anlık altın fiyatlarında son durum verileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet altın ne kadar? 2 Eylül 2022 altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında devreye alınan karantina tedbirleri ve küresel çapta açıklanan zayıf imalat sanayi verileri sonrası artan resesyon endişeleri ile dolar endeksi 110 sınırına kadar çıkarak Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolara olan talebin artması ile altının ons fiyatı dün 1.689 doların altına inerek 6 haftanın en düşük seviyesini görürken, bu paralelde altının gram fiyatı da günü yüzde 0,7 azalışla 993,5 liradan tamamladı.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 997 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira işlem görüyor.

Cumhuriyet altın ne kadar?

Cumhuriyet altını da 6.700 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1.702 dolardan işlem görüyor.

Altın yorumları: Altın düşecek mi çıkacak mı?

Analistler, enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile küresel çapta dolar talebinin arttığını belirterek, bu doğrultuda altın fiyatlarındaki baskının da sürdüğünü söyledi.

Hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin arttığına işaret eden analistler, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerin fiyatlamaların şekillenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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