Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Merkez Bankası faiz kararına çevirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 11 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.931,26 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.931,61 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.621,42 TL

Gram atın satış fiyatı 1.621,72 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.620,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.675,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.451,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.652,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.224,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.350,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 10.721,86 TL

Ata altın satış fiyatı 10.994,87 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 901,50 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.073,47 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.478,10 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.490,96 TL

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde dar bantta hareket etmeye başladı. Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım iştahlarının devamından ötürü Altın fiyatları kısıtlı hareket alanında işlem görmeye devam ediyor. Ons Altın Fed tutanakları öncesinde 1925 dolar seviyelerine sıkıştı.

ABD Merkez Bankası Fed'den iki faiz artırımı daha bekleniyor. Bu nedenle güçlenen dolar altını baskılamaya başladı. Bugün saat 21:00'de Fed tutanakları açıklanacak ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler kısmen de olsa belli olacak.

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İslam Memiş altın, dolar ve borsayı değerlendirerek enflasyon rakamlarını yönelik beklentileri şöyle sıraladı: “1.600 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Bu tarafta da yine kar satışlarına dikkat etmek lazım. Dolar kurlarındaki geri çekilmeler yabancı para birimlerinde geri çekilmelere neden olabilir. Altın ve gümüşün ons fiyatı satıcılı. 1.912 dolar destek seviyesinde. Ons altında 1960 dolar tepki alımlarını beklediğimi ifade edebilirim.”

“Kur tarafına baktığımız zaman yükselişler enflasyonu olumsuz yönde etkiyor. Yine haziran ayında yaşanan kur ataklarıyla beraber enflasyondaki düşüş kolay olmayabilir. TÜİK rakamlarını referans aldığımıza zamanda yine düşük bir rakam da gelebilir.

Kur atakları nedeniyle yıl sonu TÜFE hedefleri tutturulamayabilir. Enflasyonda düşüş öngörüm yok maalesef hatta yükseliş yönünde tekrar yıl sonuna kadar bir ivme yakalanabilir.”