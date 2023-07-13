Altın fiyatlarında son durum
Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Merkez Bankasının 20 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 13 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.
Altın ons fiyatı ne kadar?
Altın ons alış fiyatı 1.959,29 dolar
Altın ons satış fiyatı 1.959,54 dolar
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 1.647,76 TL
Gram atın satış fiyatı 1.648,05 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 2.663,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 2.716,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.620,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.815,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 5.310,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 5.433,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 10.926,07 TL
Ata altın satış fiyatı 11.200,91 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
14 ayar bilezik alış fiyatı 916,28 TL
14 ayar bilezik satış fiyatı 1.089,76 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.505,07 TL
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.515,57 TL
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.
Altın fiyatlarında son durum: İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için parite işleminden yararlanmalı. Dolar/TL kurunda geri çekilmeler ile dolar almak, dolar ile onsun gerilemesiyle parite üzerinden alım yapmak" dedi.