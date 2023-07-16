|
Özgün

Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Önceki gün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir halinde. Ons altın fiyatı 1.955,79 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın fiyatı 5.446,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.515,69 TL. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.

13:15 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Merkez Bankasının 20 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 16 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.955,16 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.955,79 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.644,12 TL

Gram atın satış fiyatı 1.644,65 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.657,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.722,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.599,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.843,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.300,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.446,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 10.902,76 TL

Ata altın satış fiyatı 11.174,89 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 914,53 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.092,59 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.505,86 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.515,69 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Altın fiyatlarında son durum: İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için parite işleminden yararlanmalı. Dolar/TL kurunda geri çekilmeler ile dolar almak, dolar ile onsun gerilemesiyle parite üzerinden alım yapmak" dedi.


Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2023 kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?

#altın fiyatları
#anlık altın fiyatı
#çeyrek altın fiyatı
#gram altın fiyatı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 ÖABT sınav tarihi: ÖSYM KPSS sınav takvimi