Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Merkez Bankasının 20 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 17 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.959,31 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.959,61 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.655,96 TL

Gram atın satış fiyatı 1.656,26 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.678,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.733,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.680,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.882,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.340,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.466,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 10.988,93 TL

Ata altın satış fiyatı 11.267,45 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 921,63 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.096,53 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.514,79 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.526,97 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Altın fiyatlarında son durum: İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu

Ons altın için fiyat tahminini açıklayan İslam Memiş, “Altının ons fiyatı 1.956 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu hafta 1.960 dolar direncine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu beklentimiz gerçekleşti ve ardından kar satışları başladı. Teknik olarak 1.928 dolar seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşebilir.

Bence bu geri çekilme ons altın için son geri çekilme olacaktır. Ardından ons altın hızlı bir şekilde 2.150 dolar seviyesine doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ons altında 1.928 dolar – 1.930 dolar aralığı son bir alım fırsatı olacaktır. Bu geri çekilmeler eğer olursa çok yakından takip edilmesi gerekiyor.” dedi.