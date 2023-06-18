Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurun yükselişini sürdürdü. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram satış fiyatı tüm zamanların rekorunu ardı ardına kırdı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 18 Haziran 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.957,37 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.957,82 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.486,03 TL

Gram atın satış fiyatı 1.486,37 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.397,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.440,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 9.529,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 9.714,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.794,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 4.879,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 9.837,12 TL

Ata altın satış fiyatı 10.092,16 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 818,60 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 979,87 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.332,00 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.365,27 TL

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam vererek beklentilerini paylaştı. İşte Memiş’in altın yorumda ilişkin ifadeleri: “Bugünkü yaşanan fiyatlanmaları üç nedene bağlamak lazım. Baskılanan kur vardı bu serbest bırakıldı. Euro/ dolar paritesi sarktı doların yükselmesine faktör oldu. Yeni ekonomi yönetimi bir şey planlıyorlar. Bu kurları karşısında gören vatandaş panikle alım yapmasın normal bir fiyatlama yok.

Sayın Şimşek'ten ve Merkez Bankası'ndan açıklama gelmeden yapılacak hamleleri zarar olarak görüyorum. Dolar kurunda altın fiyatlarında hızlı gerileme bu ay içinde bekliyorum. Bugünkü kurlar karşısında vatandaş korku ile döviz bürolarına ve kuyumculara giderse zararla karşı karşıya kalabilirler.