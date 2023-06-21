Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Piyasaların gözü kulağı perşembe günü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında olacak. Piyasalar, yüzde 8.5 olan faizin arttırılmasına kesin gözüyle bakarken bunun dolar kuruna nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.933,54 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.933,87 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.465,46 TL

Gram atın satış fiyatı 1.465,72 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.344,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.394,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 9.319,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 9.531,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.686,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 4.788,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 9.575,59 TL

Ata altın satış fiyatı 9.819,33 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 799,86 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 961,24 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.315,27 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.339,19 TL

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam vererek beklentilerini paylaştı. ABD Merkez Bankası (FED) faizi sabit tuttması ve 15 ay sonra 'pas' geçme kararını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Haziran ayı içerisinde yatırımcılara 1910 dolar seviyesini işaret ettim ve Haziran ayı içerisinde düşüşler görebiliriz. İki direnç seviyemiz var biri 1960 dolar ve 1980 dolar dirençleri.

Şu anda 1946 dolar seviyesinde ons altın ve ben Haziran sonuna kadar 1910 dolar seviyesini bekliyorum. Bu direnç noktasına ulaşılınca yeni yorum yapmak daha doğru olur. Yılın üçüncü çeyreğine baktığımızda 2150, 2250 ve 2300 dolar seviyeleri masada."