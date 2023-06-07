Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 7 Haziran'da rekor geldi. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram satış fiyatı 1.432 lirayla tarihi zirvesini gördü. İşte çeyrek, cumhuriyet, yarım, ziynet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.964,22

Altın ons satış fiyatı 1.964,52

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.432,85

Gram atın satış fiyatı 1.351,20

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.297,12

Çeyrek altın satış fiyatı 2.347,79

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 9.170,21

Cumhuriyet altını satış fiyatı 9.343,77

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.570,78

Yarım altın satış fiyatı 4.686,21

Ziynet altın ne kadar?

Ziynet altın alış fiyatı 9.170,21

Ziynet altın satış fiyatı 9.343,77

14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 797,05

14 ayar bilezik satış fiyatı 966,95

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.302,15

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.422,10

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam vererek beklentilerini paylaştı. İşte Memiş’in altın yorumda ilişkin ifadeleri: “Haziran ayı içerisinde bin 910 doları bekleyeceğimize dair bir beklentimiz var. Bu beklentimizde bir değişiklik yok. Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti.

Altının ons fiyatında bin 910 dolar beklentisi var. 2 bin dolar seviyesine yerleşen bir ons altın göreceğiz. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok.

Gram altın bin 306 lira seviyesinde. Ancak aradaki makas kapanmadı. Serbest piyasalarda bin 360 lira. Bu hafta haberlerde bir yanlış yapıldı. Altın fiyatlarında rekor görüldü haberleri yazıldı. Altın fiyatlarında rekor görülmedi tam aksine düşüş görüldü.

Gram altın serbest piyasalarda bin 319 lira seviyesine geldi. Bu rekor değil. ilk tur seçimlerde gram altın daha yüksekti ve o zaman rekor gördü.

Bin 358 lira seviyesine gerilemişti. Yine burada devreye girdim benim için gram altın TL fiyatında bin 350 altı seviyelerinde rakam yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor.