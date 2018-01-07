Aynı yöntemle 250 kişi dolandırdılar

Yabancı uyruklu şahısları ’iş bulma’ bahanesiyle kandıran dolandırıcılar Sakarya’da yakalandı.

Suç dosyaları kabarık olan C.M. ve B.A. isimli şüpheliler, internet üzerinden 4 yıl önce Azerbaycan ve Gürcistan’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere ’Türkiye’de size iş bulalım’ vaadiyle her müracaat eden kişiden bin dolar para aldı. Bu yöntemle 250 kişiyi dolandıran şahısların Sakarya’da olduğu tespit edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.M. isimli şahsı Sakarya Büyükşehir Terminalinde, B.A.’yı ise Serdivan’daki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.