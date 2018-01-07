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Sakarya haberleri: 250 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

Aynı yöntemle 250 kişi dolandırdılar

Yabancı uyruklu şahısları 'Türkiye'de size iş bulacağız' vaadiyle kandırıp paralarını alan 2 kişi polisin operasyonu sonucu Sakarya'da kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Sakarya'da polis 250 kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı.

Sakarya'da polis 250 kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı.

Fotoğraf: IHA
Sakarya'da polis 250 kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı.

Sakarya'da polis 250 kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı.

Fotoğraf: IHA
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Yabancı uyruklu şahısları ’iş bulma’ bahanesiyle kandıran dolandırıcılar Sakarya’da yakalandı.

Suç dosyaları kabarık olan C.M. ve B.A. isimli şüpheliler, internet üzerinden 4 yıl önce Azerbaycan ve Gürcistan’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere ’Türkiye’de size iş bulalım’ vaadiyle her müracaat eden kişiden bin dolar para aldı. Bu yöntemle 250 kişiyi dolandıran şahısların Sakarya’da olduğu tespit edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.M. isimli şahsı Sakarya Büyükşehir Terminalinde, B.A.’yı ise Serdivan’daki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

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