Son dakika... Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde - Ulukışla yolunun Bereke mevkiinde Durmuş U. yönetimindeki 01 FS 156 otomobil ile Hüseyin K.’in kullandığı 01 P 3167 çarpıştı. Nazmiye U. kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içinde sıkışan Durmuş U., AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Zafer K., Hüseyin K., Abidin B. ve Durmuş U. sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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