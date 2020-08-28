Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri istihdam edecek

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için 5 Ekim 2020 tarihinden 9 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 12 Ekim 2020 tarihinde belediyenin web sayfası www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

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